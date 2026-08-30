United Airlines annonce la reprise de ses vols entre Tel-Aviv et San Francisco en mars 2027

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United Airlines UAL.O a annoncé dimanche son intention de reprendre les vols entre Tel-Aviv et San Francisco le 27 mars 2027, à raison de trois vols hebdomadaires, après les avoir suspendus au début de la guerre en Iran.

United avait précédemment annoncé son intention de reprendre ses vols sur la ligne New York/Newark-Tel-Aviv le 9 septembre 2026, ainsi que ses liaisons au départ de Chicago et de Washington DC fin octobre de cette année.