United Airlines affine ses prévisions pour 2025 après des résultats contrastés au 2T

La compagnie aérienne américaine United Airlines a affiné ses prévisions pour l'exercice 2025 pour intégrer un "changement positif" de la demande depuis début juillet, après un deuxième trimestre affecté par le contexte géopolitique et par des problèmes à l'aéroport de Newark.

Avions d'United Airlines à l'aéroport international de Los Angeles le 2 décembre 2024 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP / MARIO TAMA )

Le groupe prévoit désormais un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels - valeur privilégiée par les marchés - compris entre 9 et 11 dollars pour l'ensemble de l'année, selon un communiqué publié mercredi.

Lors de la présentation mi-avril de ses résultats du premier trimestre, il avait donné deux options: entre 11,50 et 13,50 dollars dans un environnement stable et entre 7 et 9 dollars dans un contexte de récession.

Pour le troisième trimestre, cette variable est attendue entre 2,25 et 2,75 dollars, a indiqué United mercredi. Le consensus des analystes de FactSet anticipait 2,58 dollars avant cette publication.

United a précisé que les problèmes de l'aéroport de Newark, qui dessert New York, ont pesé à hauteur de 1,2 point de pourcentage sur sa marge avant impôts à données comparables au deuxième trimestre. Elle devrait aussi être amputée d'environ 0,9% au troisième trimestre.

L'aéroport, qui représente 20% de la capacité de sièges par miles parcourus de la compagnie, a connu au deuxième trimestre plusieurs coupures de communications avec le centre de contrôle gérant les vols en approche, entraînant d'importants retards et annulations.

Dans la même période, le site a subi des perturbations dues aux conditions météo et à la fermeture d'une piste de décollage en réfection.

"A présent, le volume des réservations à Newark a retrouvé un niveau normal en juillet", a relevé l'entreprise, dont les résultats du deuxième trimestre ne répondent pas entièrement aux attentes.

Son chiffre d'affaires (15,24 milliards, +1,7% sur un an) et son bénéfice net (973 millions, -26,4%) arrivent en effet en-dessous du consensus, qui tablait respectivement sur 15,36 milliards et 1,25 milliard.

En revanche, le bénéfice net par action à données comparables ressort à 3,87 dollars. Le groupe avait pronostiqué une fourchette de 3,25 à 4,25 dollars et le consensus se situait à 3,81 dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines reculait de 1,79%.