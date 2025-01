United Airlines affiche un bénéfice record au quatrième trimestre

(AOF) - United Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un bénéfice "record" au quatrième trimestre, largement supérieur aux attentes. La compagnie aérienne américaine n'a jamais opéré plus de vols ni transporté plus de passagers qu'en 2024. Elle réitère son objectif de marge avant impôts à deux chiffres en 2025, contre 7,3 % en 2024 du fait d’une forte demande pour tous ses produits : au cours du trimestre, les revenus premium ont augmenté de 10 %, les revenus corporate de 7 % et les revenus Economy de 20 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS