 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

UniQure triple son chiffre d'affaires après que le traitement des troubles cérébraux a ralenti la progression de la maladie dans le cadre d'un essai clinique
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions cotées en bourse d'uniQure

UQ1.F QURE.O ont plus que triplé pour atteindre leurplus haut niveau depuis près de cinq ans, soit 47,37 $ ** L'action est prête à connaître sa meilleure journée, si les gains se maintiennent ** Le fabricant de médicaments basé aux Pays-Bas affirme que sa thérapie génique expérimentale a considérablement ralenti la progression d'un trouble cérébral dans le cadre d'une étude de stade précoce à intermédiaire

** QURE développe une thérapie appelée AMT-130 pour traiter la maladie de Huntington, une maladie cérébrale héréditaire rare qui altère progressivement les mouvements, la pensée et le comportement, conduisant finalement à une invalidité grave et à la mort

** Par ailleurs, QURE a obtenu un prêt de 175 millions de dollars de Hercules Capital HTGC.N pour soutenir le lancement potentiel de l'AMT-130 aux États-Unis **En incluant les mouvements de la séance, l'actionest en hausse de162,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HERCULES CAPITAL
18,9599 USD NYSE -1,10%
UNIQURE
49,3100 USD NASDAQ +260,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank