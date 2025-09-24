UniQure triple son chiffre d'affaires après que le traitement des troubles cérébraux a ralenti la progression de la maladie dans le cadre d'un essai clinique

24 septembre - ** Les actions cotées en bourse d'uniQure

UQ1.F QURE.O ont plus que triplé pour atteindre leurplus haut niveau depuis près de cinq ans, soit 47,37 $ ** L'action est prête à connaître sa meilleure journée, si les gains se maintiennent ** Le fabricant de médicaments basé aux Pays-Bas affirme que sa thérapie génique expérimentale a considérablement ralenti la progression d'un trouble cérébral dans le cadre d'une étude de stade précoce à intermédiaire

** QURE développe une thérapie appelée AMT-130 pour traiter la maladie de Huntington, une maladie cérébrale héréditaire rare qui altère progressivement les mouvements, la pensée et le comportement, conduisant finalement à une invalidité grave et à la mort

** Par ailleurs, QURE a obtenu un prêt de 175 millions de dollars de Hercules Capital HTGC.N pour soutenir le lancement potentiel de l'AMT-130 aux États-Unis **En incluant les mouvements de la séance, l'actionest en hausse de162,1 % depuis le début de l'année