information fournie par Reuters • 26/09/2025 à 15:18

UniQure recule après l'augmentation de son offre d'actions de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre -

** Les actions cotées aux États-Unis de la biotech néerlandaise

() la progression de la maladie de Huntington lors d'un essai en phase initiale à intermédiaire