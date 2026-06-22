UniQure lance une levée de fonds de 150 millions de dollars suite au revirement de la FDA

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22 juin - ** UniQure NV QURE.O envisage de lever des fonds propres quelques jours seulement après que la FDA américaine est revenue sur sa position initiale concernant le traitement de la maladie de Huntington mis au point par le laboratoire pharmaceutique néerlandais ** QURE lance une offre de 150 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés ** Les actions de la société cotées aux États-Unis ont bondi d’environ 78 % pour clôturer à 48,16 dollars mercredi, après que l’autorité sanitaire américaine a annoncé qu’elle accepterait les données d’essais cliniques existantes en vue d’un examen accéléré de l’AMT-130

** Leerink Partners et Stifel sont les co-chefs de file de l'émission d'actions

** L'action QURE, cotée aux États-Unis, a clôturé en baisse de 4,1 % à 44,39 dollars lundi. En séance prolongée, elle progresse de 1,9 % à 45,22 dollars

** QURE compte environ 63,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle de 2,8 milliards de dollars