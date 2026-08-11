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Uniper s'attend à une hausse des prix du gaz, l'ouverture du détroit d'Ormuz restant incertaine
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 12:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe énergétique allemand Uniper UN0k.DE a averti mardi que les prix du gaz resteraient compris entre 50 et 60 euros par mégawattheure tant que le détroit d'Ormuz resterait fermé, a déclaré son directeur général.

“Ces prix élevés sont néfastes pour nos clients, pour le secteur et pour notre richesse. C’est pourquoi nous avons besoin d’une solution”, a déclaré Michael Lewis aux journalistes après avoir présenté les résultats du premier semestre.

Les efforts visant à rouvrir le détroit, qui est essentiel au transport du gaz naturel liquéfié, se sont compliqués lundi après que le président américain Donald Trump a répondu aux conditions posées par l’Iran pour un accord de paix en formulant ses propres exigences.

(1 dollar = 0,8669 euro)

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