Uniper lance le processus de vente de son activité hélium
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:55
Pour valider les aides d'État reçues par Uniper, la Commission européenne a demandé que le groupe se sépare de certains actifs. Ces cessions permettent de garantir une concurrence plus équitable dans l'activité de l'énergie et des gaz industriels.
La vente sera réalisée dans le cadre d'un processus d'appel d'offres ouvert. Cette acquisition pourrait intéresser des groupes spécialisés dans le gaz industriels et des fonds d'investissement spécialisés.
Le périmètre de la transaction comprend un portefeuille d'accords internationaux d'achat, de vente et de stockage d'hélium, ainsi qu'une flotte de conteneurs ISO de 11 000 gallons d'hélium.
Aucun transfert de personnel n'est prévu dans le cadre de cette transaction.
L'hélium est utilisé dans plusieurs secteurs de haute technologie comme l'imagerie médicale (IRM), les semi-conducteurs pour les puces électroniques et l'Aérospatial.
Valeurs associées
|35,150 EUR
|Tradegate
|+0,57%
A lire aussi
-
Le Venezuela va livrer des dizaines de millions de barils de pétrole aux Etats-Unis, a affirmé mardi le président américain, Donald Trump, quelques jours après le renversement, lors d'un raid américain, du président Nicolas Maduro, capturé et désormais incarcéré ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
Bouchons en Ile-de-France, vols annulés, coupures d'électricité... L'épisode neigeux qui sévit depuis lundi dans le nord et l'ouest de la France a entraîné d'importantes perturbations mercredi. Un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer