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Uniper lance la prochaine phase de développement d'un projet d'usine de production d'e-méthanol
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 15:53
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Uniper a signé des contrats avec AFRY, Carbon Clean, Siemens Energy et Topsoe pour lancer la prochaine phase de développement de NorthStarH2, un projet d'usine de production d'e-méthanol à Östersund.

Ces contrats visent à décarboner des secteurs tels que les transports et l'industrie chimique. Ces travaux s'étendront sur environ un an. La valeur totale des contrats dépasse 100 millions de couronnes suédoises (SEK).

L'installation prévue à Östersund est conçue pour produire environ 115 000 tonnes d'e-méthanol par an.

L'e-méthanol peut contribuer à réduire l'utilisation de combustibles fossiles dans des secteurs tels que les transports et l'industrie chimique.

" NorthStarH2 est un projet majeur du portefeuille de transition énergétique d'Uniper. Ces contrats nous permettent de passer du stade initial de développement à celui de l'ingénierie de base (basic engineering) et de franchir une nouvelle étape clé dans l'évaluation de la faisabilité technique et commerciale du projet. " a déclaré Johan Svenningsson, DG d'Uniper Suède.

Uniper et ses fournisseurs vont désormais, dans le cadre de la phase dite FEED (Front-End Engineering Design ou conception technique préliminaire), définir la conception technique de l'usine et préparer le projet en vue de sa construction.

" Grâce à ces contrats, nous pouvons désormais élaborer la conception de l'usine de manière beaucoup plus détaillée et définir les modalités de construction de NorthStarH2. Östersund offre des conditions très favorables à la production d'électro-carburants. " a rajouté Broghan Helgeson, chef de projet NorthStarH2 chez Uniper.

Uniper prévoit de prendre la décision finale d'investissement pour NorthStarH2 en 2028. La mise en service est actuellement programmée pour 2031.

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