Uniper a signé un accord avec AM Green Ammonia en Inde
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 10:28
La première livraison devrait avoir lieu dès 2028 depuis la première usine de construction de 1 MTPA d'AM Green Ammoniaque à Kakinada, Andhra Pradesh.
Ce contrat constitue une étape importante dans la quête de l'Inde pour devenir un exportateur de premier plan d'hydrogène vert et d'ammoniac vert vers le monde.
En tant que matière première et potentiel vecteur d'hydrogène, l'ammoniac renouvelable aidera à décarboner les secteurs industriels tels que les produits chimiques, les engrais, le raffinage et le transport maritime.
"Nous sommes fiers d'aider à établir l'un des premiers corridors d'approvisionnement à grande échelle entre l'Inde et l'Europe" a déclaré Michael Lewis, CBE, DG Uniper
Valeurs associées
|34,600 EUR
|Tradegate
|-1,14%
A lire aussi
-
L'armée birmane a délibérément ciblé la minorité musulmane rohingya pour anéantir cette communauté, a déclaré lundi le ministre gambien de la Justice Dawda Jallow, dont le pays a saisi la Cour internationale de Justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. ... Lire la suite
-
Donald Trump a durci le ton contre Cuba dimanche et exhorté le pays caribéen à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un "accord" dont il n'a pas précisé la nature, suscitant la colère de son homologue à La Havane. "Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer