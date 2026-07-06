Uniper a signé des accords d'achat d'électricité avec Respect Energy

Uniper et Respect Energy ont signé des accords d'achat d'électricité (PPA) de six ans générées à partir des quatre nouveaux actifs photovoltaïques (PV) d'Uniper en Pologne, pour une capacité combinée de 219 MWp.

Les projets solaires sous contrat Pako?c, Klodawa, Domanowo et Krotoszyce font partie de l'expansion plus large des énergies renouvelables d'Uniper, suite à la décision d'investissement de l'entreprise en décembre 2025 de développer cinq autres projets solaires en Pologne et au Royaume-Uni, pour un total d'environ 288 MWp.

Grâce aux nouveaux PPA, Respect Energy achètera de l'électricité renouvelable sur les sites solaires polonais d'Uniper.

" Les quatre projets solaires polonais contribueront directement à la décarbonation du système énergétique national tout en renforçant le rôle d'Uniper dans la fourniture d'une énergie fiable et propre".a déclaré Iulia Tica, DG d'Uniper Renewables.