Uniper a nommé Tina Hinz au poste de Directrice Juridique et Responsable de la Conformité

Tina Hinz a été nommée Directrice Juridique et Responsable de la Conformité d'Uniper à compter du 1er juin 2026. Elle sera rattachée directement au DG, Michael Lewis.

Tina Hinz a travaillé au sein du cabinet d'avocats Linklaters de 2007 à 2016, se spécialisant dans les transactions en droit bancaire et marchés de capitaux, ainsi qu'en droit des sociétés et fusions-acquisitions, à Francfort, Londres et Düsseldorf.

Depuis son arrivée au sein du département Juridique et Conformité d'Uniper en 2016, elle a occupé divers postes à responsabilité et a joué un rôle déterminant dans la conduite d'opérations majeures et de projets stratégiques clés.

Elle a notamment contribué à la mise en place du premier cadre de financement d'entreprise d'Uniper, d'un montant de 3 milliards d'euros, et a été responsable juridique du financement du projet Nord Stream 2 et du terminal GNL de Wilhelmshaven.

Pendant plusieurs années, elle a dirigé l'équipe juridique en charge du négoce de gaz, d'électricité et de charbon, ainsi que l'équipe conformité.

Depuis 2023, elle pilote la mise en oeuvre des exigences de l'UE au sein du groupe.