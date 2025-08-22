 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Union Pacific stabilisée au-dessus de son support clé
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 09:32

(Zonebourse.com) - Union Pacific reste en recul de 8,5% sur un an et légèrement négatif depuis le début de 2025, malgré une stabilisation récente de 0,4% sur un mois. Cette reprise modeste s'inscrit dans une configuration encore hésitante.

Les cours évoluent en effet au-dessus de la moyenne mobile 20 jours mais en dessous de la moyenne mobile 50 jours, traduisant une absence de signal directionnel clair. La dynamique reste neutre, confirmant l'équilibre précaire des forces acheteuses et vendeuses.

La structure des prix illustre bien ce climat d'attente : après une chute marquée au printemps, le marché a rebondi mais reste enfermé dans un trading range compris entre le support de 218,8 USD et une zone de blocage intermédiaire autour de 229,2 USD. En l'absence de franchissement de ces bornes, le titre peine à sortir d'un schéma de consolidation latérale, marqué par des alternances de creux et de sommets courts sans impulsion durable.

Le maintien sur le support à 218,8 USD conserve une portée technique importante. Tant que ce niveau reste préservé, le marché conserve une option de reprise en direction des 229,2 USD, voire vers l'ancienne zone haute observée à 237 USD. A l'inverse, une rupture nette de 218,8 USD relancerait la pression vendeuse avec en ligne de mire un repli vers 208 USD.

Dans ce contexte, nous privilégions un scénario de consolidation avec biais neutre tant que les cours oscillent entre MM20 et MM50, en appui sur le support immédiat. L'invalidation de cette lecture interviendrait sous 218,8 USD, signal d'un retour en dynamique baissière structurée.

