Union Pacific atteint un niveau record après avoir dépassé les prévisions au deuxième trimestre

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23 juillet - ** L'action d'Union Pacific UNP.N , fournisseur américain de matériel ferroviaire, progresse de 5,8 % à 309,91 dollars après que la société a dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre grâce à la hausse des tarifs de fret et à une forte demande

** Le titre a atteint plus tôt dans la séance un plus haut historique à 315,99 dollars ** La société affiche un BPA ajusté de 3,41 dollars et un chiffre d’affaires de 6,86 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations des analystes de 3,24 dollars et 6,71 milliards de dollars respectivement, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance du bénéfice par action à un chiffre élevé en 2026 et est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de 2027

** UNP poursuit le rachat de Norfolk Southern NSC.N pour un montant de 85 milliards de dollars, afin de créer le premier opérateur ferroviaire de fret couvrant l'ensemble du territoire américain, d'une côte à l'autre

** Sur 27 courtiers, 18 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et neuf la classent “conserver”; le cours-cible médian est de 313 dollars – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a progressé de 34,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 8,5 % pour l'indice S&P 500 .SPX