Union-Le Parlement européen veut revoir le projet de budget pluriannuel

BRUXELLES, 22 juillet (Reuters) - Le Parlement européen est "très satisfait" du plan de relance communautaire adopté mardi par les dirigeants de l'UE mais juge inacceptables certaines réductions de dépenses proposées par les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept pour le prochain budget pluriannuel du bloc, a déclaré mercredi son président. Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, David Sassoli a notamment épinglé les coupes prévues dans le domaine de la recherche et dans le programme Erasmus à destination des étudiants. "Il y a une proposition sur la table mais nous souhaiterions l'améliorer, avant tout en essayant de trouver des réponses à certaines coupes budgétaires que nous jugeons injustifiées", a déclaré le président italien du Parlement européen. "Nous ne pouvons pas réduire le budget pour la recherche et les jeunes et Erasmus, c'est impossible", a-t-il ajouté. David Sassoli a également déclaré que les eurodéputés s'efforceraient de rétablir un mécanisme liant le versement des aides européennes au respect de l'Etat de droit et des valeurs fondamentales de l'UE, ce dont plusieurs pays comme la Hongrie ou la Pologne ne veulent pas entendre parler. De nouvelles négociations sur le budget pluriannuel 2021-2027 seront nécessaires avant son adoption par le Parlement européen, a souligné son président. L'assemblée est en revanche "très satisfaite" du plan de relance de 750 milliards d'euros adopté par les dirigeants européens mardi à l'aube, après plus de quatre jours de discussions marathon. Le vote définitif du Parlement européen sur le budget et le plan de relance, indispensables pour leur mise en oeuvre, devrait intervenir dans plusieurs mois, a-t-il précisé. (Robin Emmott et John Chalmers; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Myriam Rivet)

