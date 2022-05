UNION FIN.FRANCE : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2021 - erratum

Union Financière de France Banque annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel corrigé relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Pour votre information, la page 195 du Rapport Financier Annuel a fait l'objet d'une rectification par rapport à la version mise en ligne et déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 29 avril 2022.

Dans le texte de l'ordre du jour (20 ème résolution), il convient de lire :

20. « Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions aux salariés de l'Union Financière de France Banque et des sociétés liées, dans le cadre des plans d'incitation long terme du groupe »

Au lieu de :

20. « Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres »

Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.uff.net , dans la rubrique Actionnaires Investisseurs / Informations Réglementées.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.

Au 31 décembre 2021, l'Union Financière de France compte 194 000 clients, dont 173 000 particuliers et 21 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

