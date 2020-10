UNION FIN.FRANCE : Jean-François POTIEZ est nommé administrateur représentant les salariés

Paris, le 29 OCTOBRE 2020

Le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a pris acte de la désignation de Monsieur Jean-François POTIEZ en qualité d'administrateur représentant les salariés pour une durée statutaire de quatre ans, à compter du 15 octobre 2020.

Éléments biographiques :

Jean-François POTIEZ a débuté sa carrière en 1983 au sein du groupe BNP au service Comptabilité Clientèle. Il rejoint le Groupe UFF en 1990 en qualité de comptable OPCVM. Après avoir occupé diverses fonctions au sein du Groupe, il est nommé responsable du Contrôle Dépositaire en 2001. En 2010, il met en place le « Service Opérationnel Produits » dont il est responsable actuellement au sein de la Direction de l'Offre Financière et des Etudes Patrimoniales du Groupe UFF.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil.

Au 30 juin 2020, l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF PLEAD Astrid de Bréon Françoise Paumelle Etienne Dubanchet Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 65 17 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 62 70 09 43 astrid_de-breon@uff.net francoise_paumelle@uff.net etienne.dubanchet@plead.fr