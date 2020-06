UNION FIN.FRANCE : Actualisation des informations relatives aux impacts de la pandémie de Covid-19

Plan de reprise d'activité et impact sur les résultats

Tenue de l'Assemblée générale annuelle à huis clos

Le Groupe UFF fait un nouveau point sur l'évolution de son activité dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale liée à la pandémie de Covid-19 et évalue les premières conséquences sur ses résultats.

Plan de reprise d'activité et impact sur les résultats :

Comme annoncé le 9 avril dernier, le Groupe UFF avait déclenché, dès mi-mars, un plan de continuité d'activité avec, notamment, un recours massif au télétravail pour permettre la protection de ses clients, salariés et partenaires. Le Groupe UFF a pris les mesures appropriées pour continuer d'accompagner ses clients dans les meilleures conditions possibles durant cette période inédite et d'assurer son rôle de conseil en gestion de patrimoine. Toutefois, l'impossibilité des rendez-vous physiques en clientèle durant dix semaines a affecté la performance habituelle du réseau commercial.

Depuis le 25 mai, les conseillers ont repris progressivement ces rendez-vous, dans le respect des règles sanitaires établies. De même, et dans le cadre d'un plan de reprise d'activité, l'ensemble des services du groupe a repris sa pleine activité depuis mi-juin.

Dans ce contexte, la Direction Générale a informé le Conseil d'Administration ce jour, de sa dernière estimation de l'impact de la pandémie sur le résultat du 1er semestre 2020. Comme prévu, l'impact négatif de la crise sanitaire sur l'exercice en cours se confirme avec, en particulier, un net retrait des commissions de placement lié à une collecte commerciale fortement impactée par les mesures de distanciation physique. Le PNB au 31 mars 2020, publié le 13 mai dernier, faisait état d'une collecte commerciale en baisse de 10% et de commissions de placement en repli de 25%.

Au second trimestre, le repli de la collecte commerciale a été plus prononcé en avril et mai avant de laisser la place à une inflexion positive sur les premières semaines de juin. Par ailleurs, le choc qu'ont connu les marchés financiers à la fin du 1er trimestre 2020 a impacté les actifs financiers propres, avec des effets qui perdurent dans le temps. Pour mémoire, des pertes nettes d'intérêts de (5M€) étaient enregistrées à fin mars.

Comme annoncé, et afin de s'adapter à ce recul d'activité, des mesures d'économies ont été décidées et mises en œuvre pour réduire les charges d'exploitation. Ces mesures ne porteront néanmoins leur plein effet qu'à partir du second semestre.

L'évolution au second semestre dépendra de la persistance de l'impact des mesures de distanciation physique sur l'activité commerciale et de l'évolution des marchés financiers impactant les commissions sur encours et le résultat financier.

Dans ce contexte, le groupe continue d'anticiper un impact négatif de la crise sur le résultat de l'exercice en cours, les conséquences du confinement se matérialisant par un résultat d'exploitation proche de l'équilibre au 1er semestre 2020.

Grâce à la solidité de son bilan et malgré les mesures d'ajustement prises à court terme, le Groupe UFF confirme les orientations du plan stratégique « Moderniser & Croître».

Convocation de l'Assemblée générale annuelle le 9 juillet et tenue à huis clos :

A la suite de la publication des Ordonnances n°2020-318 et n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d'Administration a décidé de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale Mixte de l'Union Financière de France Banque le 9 juillet 2020 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires.

L'avis préalable comportant notamment l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de vote des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1 juin 2020 et l'avis de convocation a été publié, ce jour, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Les informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale figurent sur le site internet de la société à l'adresse www.uff.net, dans la rubrique Actionnaires & Investisseurs / Assemblée Générale.

Prochain rendez-vous : le 30 juillet 2020 pour la publication des résultats semestriels.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de plus de 1 300 salariés, dont près de 920 dédiés au conseil.

Au 31 mars 2020, l'Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

