Une agence européenne établit des limites de toxine dans le lait en poudre

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a établi lundi des doses de référence maximum pour une toxine parfois présente dans le lait en poudre, à la suite de rappels dans plusieurs pays.

L'EFSA a indiqué qu'une concentration supérieure à 0,054 microgramme de céréulide par litre dans les laits pour nourrissons ou supérieure à 0,1 microgramme par litre dans les laits pour 2ème âge "pourrait entraîner un dépassement des niveaux de sécurité".

"Cette recommandation vise à aider les gestionnaires des risques de l'UE à déterminer quand les produits doivent être retirés du marché à titre de mesure de précaution pour la santé publique", a déclaré l'autorité basée en Italie dans un communiqué.

Les scientifiques de l'EFSA ont proposé une dose journalière admissible aiguë (ARfD) de 0,014 μg/kg de poids corporel pour la céréulide chez les nourrissons.

Il était difficile de savoir dans l'immédiat si cette nouvelle recommandation entraînerait de nouveaux rappels.

Depuis décembre, plusieurs fabricants, dont des géants tels que Nestlé, Danone et Lactalis, ont procédé à des rappels de lait pour nourrissons dans plus de 60 pays, dont la France, en raison d'un risque de contamination par la céréulide.

La céréulide, une toxine produite par certaines bactéries, est "susceptible de provoquer principalement des troubles digestifs, tels que des vomissements ou des diarrhées", selon le ministère français de la Santé.

Deux enquêtes pénales ont déjà été ouvertes en France à la suite du décès de deux nourrissons ayant consommé du lait infantile rappelé par Nestlé.

Le ministère français de la Santé a déclaré qu'aucun lien direct n'avait encore été établi entre le lait consommé et les décès.

L'EFSA a été chargée par la Commission européenne d'établir une limite maximum pour la céréulide dans les produits destinés aux enfants.