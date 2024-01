Union des marchés de capitaux en Europe : Bruno Le Maire confie une mission à Christian Noyer

Christian Noyer à Paris le 7 juillet 2017. ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'union des marchés de capitaux (UMC) est un projet de marché unique européen des capitaux destiné à favoriser leur circulation entre les pays membres pour financer plus largement les entreprises, et tout particulièrement les start-up et les PME.

Le ministre de l'Economie souhaite "une méthode de travail sur ce sujet fondamental". Ce lundi 8 janvier, Bruno Le Maire a annoncé le lancement d'une mission sur l'union des marchés de capitaux en Europe, un projet de libre circulation des investissements et de l'épargne dans l'UE, confiée à l'ex-gouverneur de la Banque de France Christian Noyer.

"J'ai (...) chargé le gouverneur honoraire de la Banque de France, Christian Noyer, de piloter une mission qui proposera une méthode de travail sur ce sujet fondamental", a déclaré le ministre de l'Economie à l'occasion de la présentation de ses voeux aux acteurs économiques. L'union des marchés de capitaux (UMC) est un projet de marché unique européen des capitaux destiné à favoriser leur circulation entre les pays membres pour financer plus largement les entreprises, et tout particulièrement les start-up et les PME. "Il faut identifier des actions concrètes et structurantes qui permettent d’avancer rapidement" a souligné Christian. Noyer, cité dans un communiqué.

Le comité qu'il présidera sera composé de l'ancien président de l'Autorité des marchés financiers (AMF) Robert Ophèle, de la directrice générale d’Euronext Paris Delphine d'Amarzit, du directeur général délégué d'Amundi Nicolas Calcoen, de la directrice générale adjointe de la banque privée de BNP Paribas Anne Pointet, du directeur général délégué d'Axa Frédéric de Courtois et du conseiller spécial du président de la Banque européenne d'investissement (BEI) Bertrand de Mazières. Véritable serpent de mer, l'union des marchés de capitaux est régulièrement relancée par des dirigeants économiques européens.

En septembre 2020, Bruno Le Maire classait par exemple comme prioritaire l'achèvement de l'union des marchés de capitaux pour la présidence française de l'UE au premier semestre 2022. "Je suis bien obligé de constater que malgré l'énergie farouche que nous y avons mise, les résultats ne sont pas là", a reconnu le ministre. "Nous allons donc changer de méthode car il n'y aura pas de décarbonation de l'industrie européenne, il n'y aura pas de succès sur l'innovation et sur l'intelligence artificielle si nous n'offrons pas à nos entreprises les moyens de lever (...) des milliards d'euros dans un espace financier unique et sans barrières", a-t-il repris.

Bercy veut s'appuyer sur le partenariat franco-allemand pour redonner de l'élan à cette union. "Rien ne sert d'essayer de démarrer à 27, nous n'y arriverons pas", a déploré le ministre, annonçant qu'il se rendrait à Berlin "dans les prochaines semaines" pour échanger sur le sujet avec son homologue allemand, Christian Lindner. "Nous proposerons aussi aux groupes financiers européens d'être supervisés sur une base européenne et non plus sur une base nationale", a ajouté le locataire de Bercy.