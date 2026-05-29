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Unilever va créer un centre mondial d'innovation au Connecticut
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 08:41

Unilever annonce qu'il va développer un nouveau centre mondial d'innovation à New Haven, dans l'État américain du Connecticut, qui "sera un centre de référence pour la recherche et le développement dans les domaines des soins personnels, de la beauté et du bien-être aux États-Unis et dans le monde".

Ouvert d'ici le printemps 2029, ce nouveau centre mondial d'innovation renforce l'investissement de 15 MdsUSD du groupe britannique de biens de consommation courante sur le marché américain au cours de la dernière décennie afin de stimuler la croissance américaine et mondiale.

Grâce à ce centre, représentant un investissement de 270 MUSD, Unilever explique qu'il se dotera de capacités avancées de R&D qui "relieront la science, la technologie et la culture pour créer des produits révolutionnaires à travers ses marques de soins personnels, de beauté et de bien-être".

Ce centre permettra une accélération du développement de produits grâce aux capacités de l'IA et renforcera les partenariats grâce à l'accès aux biosciences de pointe et à l'écosystème quantique émergent de talents, du monde académique, de partenaires technologiques et de consommateurs.

Il stimulera l'attrait et la croissance des marques Unilever, qui desservent 95% des foyers américains et 3,7 milliards de personnes dans le monde chaque jour, et soutiendra sa stratégie visant à devenir une entreprise "plus précise et ciblée en soins personnels, beauté et bien-être".

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