Unilever: une rentabilité accrue en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Unilever dévoile un BNPA sous-jacent en augmentation de 14,7% à 2,98 euros au titre de 2024, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente en amélioration de 170 points de base à 18,4%, avec une marge brute en hausse de 280 points de base.



Le chiffre d'affaires du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante a progressé de 1,9% à 60,8 milliards d'euros, tiré par une croissance sous-jacente des ventes de 4,2%, dont une augmentation des volumes de 2,9%.



L'acompte sur dividende trimestriel du quatrième trimestre est porté à 0,4528 euro, en hausse de 6,1% en comparaison annuelle. Un nouveau programme de rachat d'actions d'un maximum de 1,5 milliard d'euros, lancé ce jour, sera finalisé au premier semestre.



Unilever prévoit pour 2025 une croissance sous-jacente des ventes dans sa fourchette pluriannuelle de 3 à 5%, ainsi qu'une légère amélioration de sa marge opérationnelle sous-jacente sur l'ensemble de l'année contre 18,4% en 2024.





Valeurs associées UNILEVER 4 424,00 GBX LSE -6,88%