Unilever signe un 1er trimestre un peu meilleur que prévu

(Zonebourse.com) - Unilever a annoncé jeudi avoir réalisé sur le 1er trimestre une croissance organique de ses ventes légèrement supérieure aux attentes, soutenue principalement par une nette augmentation de ses volumes qui a plus que compensé une hausse décevante au niveau des prix.

Le fabricant du savon Dove et de la lessive Persil a généré une croissance organique de ses ventes de 3,8% sur les trois premiers mois de l'année, là où les analystes anticipaient une hausse de l'activité de 3,6% selon le consensus établi par la société.

Cette progression est principalement due à la hausse des ventes en volumes, qui se sont accrues de 2,9% contre 1,8% attendu par le marché, tandis que les prix n'ont augmenté que de 0,9%, alors que les analystes espéraient un gain de 1,8%.

En données publiées, le chiffre d'affaires global recule de 3,3% à 12,6 milliards d'euros en raison d'effets de changes défavorables.

Le groupe anglo-néerlandais a confirmé dans la foulée de ces chiffres ses objectifs annuels en se disant en mesure d'atteindre une croissance organique de ses ventes dans le bas d'une fourchette allant de 4% à 6%, son niveau de croissance historique, avec une progression d'au moins 2% de ses volumes.

Il vise toujours, par ailleurs, une "légère amélioration" de sa marge opérationnelle courante, qui était ressortie à 20% l'an dernier.

Unilever a en outre relevé de 3% son dividende trimestriel. Son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros doit quant à lui démarrer aujourd'hui, en vue d'une finalisation d'ici au 6 juillet.

Ces annonces ne suscitaient pas l'enthousiasme des investisseurs jeudi à la Bourse d'Amsterdam, où le titre avançait de moins de 1% au bout d'une heure d'échanges. Il cède encore pas loin de 12% depuis le début de l'année.

"Il y a des signes de progrès chez Unilever sous l'impulsion de la réorganisation du groupe et de le mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie, mais nous pensons que le processus va prendre du temps", commentent ce matin les analystes de RBC.

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