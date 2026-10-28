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Unilever revoit à la hausse ses prévisions de volume
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Croissance sous-jacente du chiffre d'affaires au troisième trimestre de 5,2 %, contre une prévision de 4,8 %

* Les prévisions de croissance sous-jacente des volumes pour l'ensemble de l'année passent d'environ 3 % à au moins 3 %

* Unilever maintient inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

Unilever ULVR.L a légèrement revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance annuelle en volume après que le chiffre d'affaires sous-jacent du troisième trimestre a dépassé les attentes, porté par une forte demande sur les marchés émergents et des hausses de prix qui ont contribué à compenser la hausse des coûts des matières premières.

Le groupe de biens de consommation, qui simplifie son portefeuille sous la direction de son directeur général Fernando Fernandez afin de se concentrer sur les marques de beauté et de soins personnels, a augmenté les prix de ses produits d'entretien et de soins personnels pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie et des transports liée à la guerre en Iran.

Les grandes entreprises de biens de consommation et de l'agroalimentaire, notamment Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé et Reckitt, ont prévenu que de nouvelles hausses de prix seraient nécessaires l'année prochaine pour compenser la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières et du fret liée au conflit, alors même que les consommateurs restent prudents dans leurs dépenses.

Unilever a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires sous-jacent de 5,2 % pour le trimestre, dépassant les 4,8 % attendus par les analystes selon un consensus établi par l'entreprise.

Le fabricant du savon Dove et de la mayonnaise Hellmann's a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour 2026 et a déclaré s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent d'environ 5 % au second semestre 2026.

Il table désormais sur une croissance sous-jacente des volumes d'au moins 3 % sur l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure d'environ 3 %, après avoir enregistré une croissance des volumes de 2,9 % au troisième trimestre et une hausse des prix de 2,3 %.

LA CROISSANCE DES MARCHÉS ÉMERGENTS MENÉE PAR L'INDE

“Les marchés émergents ont de nouveau été un moteur clé, avec une croissance généralisée sur l'ensemble des marchés, tirée par l'Inde et par la vigueur persistante de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est”, a déclaré Fernando Fernandez, nommé l'année dernière, dans un communiqué.

Les performances sur les marchés développés ont été plus faibles, reflétant des comparaisons plus difficiles par rapport à l'année précédente et des résultats en recul dans le secteur alimentaire, a-t-il ajouté.

Unilever a rejoint une liste croissante d'entreprises de biens de consommation qui ont dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une croissance des volumes plus forte que prévu.

Procter & Gamble PG.N et le groupe agroalimentaire suisse Nestlé NESN.S ont tous deux annoncé la semaine dernière des chiffres d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations, grâce à des volumes plus élevés. Le groupe français de cosmétiques L'Oréal OREP.PA a également annoncé des ventes dépassant largement les attentes.

Procter & Gamble a toutefois averti que la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et du fret pèserait sur son bénéfice annuel.

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