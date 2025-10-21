Unilever retarde le calendrier de la scission de Magnum en raison du "shutdown" US

Unilever ULVR.L a déclaré mardi que le calendrier de la scission prévue de The Magnum Ice Cream Company était retardé en raison du "shutdown" du gouvernement fédéral américain.

Des informations supplémentaires sur le calendrier révisé seront annoncées dès que possible, a ajouté le groupe.

La cotation de l'entreprise de crèmes glacées à Amsterdam était initialement prévue pour le 10 novembre. Il est également prévu que The Magnum Ice Cream Company fasse l'objet d'une cotation secondaire à New York et à Londres.

Le fabricant du savon Dove a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le gendarme boursier américain, n'était pas en mesure actuellement de déclarer effective la déclaration d'enregistrement requise pour que l'action de The Magnum Ice Cream Company N.V. soit cotée et négociée à la Bourse de New York.

Unilever a déclaré que les travaux préparatoires à la scission avançaient et étaient en bonne voie, et que le groupe restait déterminé à achever le processus de scission cette année.

Malgré ce retard, Unilever a confirmé que l'assemblée générale des actionnaires chargée de voter sur la proposition de consolidation de son capital social, qui est liée à la scission, se tiendrait plus tard dans la journée.

Le calendrier de mise en œuvre de cette consolidation sera par ailleurs mis à jour.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)