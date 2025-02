Unilever: remplacement du directeur général information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Unilever annonce que Hein Schumacher quittera ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d'administration le 1er mars d'un commun accord, et quittera le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante le 31 mai.



Il sera remplacé par Fernando Fernandez, actuellement directeur financier et administrateur exécutif d'Unilever. Avant de devenir directeur financier en janvier 2024, il a dirigé Beauty & Wellbeing, l'une des divisions à la croissance la plus rapide du groupe.



Srinivas Phatak, actuellement directeur financier adjoint et contrôleur de gestion d'Unilever, deviendra directeur financier par intérim. Un processus de recherche interne et externe approfondi est en cours d'amorce afin de nommer un directeur financier permanent.



Le conseil d'administration s'engage à 'accélérer davantage le plan d'action de croissance et à faire d'Unilever un chef de file mondial du secteur'. Le groupe réaffirme en outre ses perspectives pour 2025 ainsi que ses prévisions à moyen terme.





