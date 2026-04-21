Unilever : RBC n'est plus à sous-performance
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:59
Alors qu'Unilever a conclu un accord visant à fusionner sa division alimentaire avec l'américain McCormick & Co, RBC ne se montre guère convaincu par la cession de ce pôle.
"Nos réserves concernant la cession de l'activité alimentaire sont correctement reflétées dans le cours actuel de l'action. La direction vise à renforcer la présence d'Unilever dans les segments à forte croissance, même si l'activité issue de cette cession bénéficiera d'un positionnement concurrentiel identique à celui de l'activité existante. Les modifications proposées à la structure de rémunération nous amènent à nous interroger sur le décalage entre les ambitions de croissance affichées publiquement et les objectifs plus modérés qui détermineront la rémunération de la direction", détaille le bureau d'étude.
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