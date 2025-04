Unilever: objectifs confirmés, 1er trimestre en ligne information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 11:05









(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé jeudi avoir réalisé des ventes globalement conformes aux attentes au premier trimestre et confirmé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le fabricant de produits de consommation courante a fait état ce matin d'une croissance sous-jacente de ses ventes de 3% sur les trois premiers mois de l'année, alors que les analystes l'attendaient à 2,8%.



Le géant anglo-néerlandais précise que l'essentiel de sa croissance a été tirée par les prix, qui ont augmenté de 1,7%, tandis que ses volumes ont progressé de 1,3%.



Au total, son chiffre d'affaires est ressorti à 14,8 milliards d'euros en données publiées, soit une baisse de 0,9% due à la fois aux cessions de marques (-2,7%) et à un effet de change défavorable de 1,1%.



Pour 2025, l'entreprise continue de tabler sur une croissance sous-jacente allant de 3% à 5%, assortie d'une amélioration modérée de sa marge opérationnelle.



Dans une note de réaction, les analystes de Deutsche Bank évoquent une publication 'dans l'ensemble moins mauvaise que redouté par le marché', la mauvaise surprise de l'effet devise étant selon eux compensée par la confirmation des objectifs annuels.



L'action Unilever cotée à Amsterdam avançait ainsi de 0,7% jeudi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 de la consommation de base.





