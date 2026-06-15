Unilever mise sur l'innovation IA avec un nouveau centre R&D aux Etats-Unis

Unilever a manifesté lundi son intention d'implanter un nouveau centre mondial dédié à l'innovation à New Haven, dans le Connecticut, un projet appelé à ouvrir au printemps 2029 et à devenir un pôle majeur de recherche et développement pour ses activités dans les soins personnels, la beauté et le bien-être.

Le site, qui accueillera environ 300 collaborateurs, succédera à l'actuel centre de R&D du groupe situé à Trumbull, également dans le Connecticut, en activité depuis 1972.

Le complexe -largement alimenté par les outils d'IA- réunira plusieurs expertises clés, dont un pôle consacré aux soins de la peau et au nettoyage, un centre d'excellence pour la dermatologie et le cheveu, une "maison des parfums" réunissant parfumeurs et chimistes, ainsi qu'un studio consacré à l'innovation dans les emballages.

15 milliards de dollars investis aux USA

D'après le géant des produits de grande consommation, l'objectif est de déployer de nouvelles technologies visant à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et optimiser les économies d'échelle.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe de près de 15 milliards de dollars que la multinationale a consacré au marché américain au cours de la dernière décennie, que ce soit via des acquisitions ou des dépenses en capital.