Unilever-Le cofondateur de Ben & Jerry's démissionne, citant une perte d'indépendance
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 08:45

(Actualisé avec détails, contexte)

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen, aggravant ainsi le fossé avec la société mère Unilever.

Dans une lettre ouverte adressée à la communauté Ben & Jerry et partagée par Ben Cohen sur la plateforme de médias sociaux X, Jerry Greenfield a déclaré que l'entreprise basée dans le Vermont avait perdu son indépendance depuis qu'Unilever ULVR.L avait réduit son activisme social.

Jerry Greenfield a déclaré qu’il ne pouvait plus, "en toute conscience", continuer à travailler pour une entreprise qui avait été "réduite au silence" par Unilever, malgré un accord de fusion visant à préserver la mission sociale de la marque.

"Cette indépendance existait en grande partie grâce à l'accord de fusion unique que Ben et moi avons négocié avec Unilever", écrit-il dans sa lettre.

Les relations entre le fabricant de glaces et sa maison mère Unilever ULVR.L sont tendues depuis 2021, lorsque le créateur de Chubby Hubby a annoncé qu’il cesserait les ventes en Cisjordanie occupée par Israël.

En novembre l'année dernière, Ben & Jerry's avait déclaré dans un document judiciaire qu'Unilever l'avait empêché d'exprimer son soutien aux réfugiés palestiniens dans le cadre du conflit dans la bande de Gaza.

Un porte-parole de Magnum Ice Cream a déclaré qu’il ne partageait pas le point de vue de Greenfield et qu’il avait cherché à engager les deux cofondateurs dans une conversation constructive sur la manière de renforcer la position forte et fondée sur des valeurs de Ben & Jerry’s dans le monde.

Unilever n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La semaine dernière, Ben Cohen a déclaré que la marque avait tenté d'organiser une vente à des investisseurs à une juste valeur de marché comprise entre 1,5 et 2,5 milliards de dollars (1,27 et 2,11 milliards d'euros), dans un contexte de tensions avec Unilever, mais que la proposition avait été rejetée.

Unilever a entrepris de scinder à la mi-novembre son unité de crèmes glacées, Magnum Ice Cream Company, qui regroupe des marques emblématiques comme Magnum, Ben & Jerry’s et Wall’s et devrait représenter un peu plus d’un cinquième du marché mondial.

(Shivani Tanna, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

