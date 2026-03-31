Unilever et McCormick se rapprochent d'un accord visant à créer un géant de l'alimentation d'une valeur de 60 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Unilever recevrait 15,7 milliards de dollars en espèces dans le cadre d'une transaction potentielle

* Un accord pourrait être conclu mardi, selon l'entreprise

* Les actionnaires d'Unilever conserveront une participation de 65 % dans l'entité fusionnée

(Ajout d'un commentaire de l'investisseur Harsharan Mann) par Richa Naidu et Yadarisa Shabong

Unilever ULVR.L est en pourparlers avancés pour fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N , a-t-il déclaré mardi, dans le cadre d'une opération potentielle qui pourrait créer une société de 60 milliards de dollars.

Si elle est réalisée, la transaction sera structurée sous la forme d'un "Reverse Morris Trust" (RMT), qui offre des avantages fiscaux. Unilever scinderait la division alimentaire et la fusionnerait ensuite avec le propriétaire de la sauce piquante Cholula, Unilever et ses actionnaires devant conserver une participation de 65 % dans l'entité combinée, a déclaré Unilever.

Les analystes de Barclays ont évalué la division alimentaire d'Unilever entre 28 milliards d'euros (32,10 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros, dette comprise. Si l'on ajoute à cela la capitalisation boursière de 14,2 milliards de dollars de McCormick et ce qui, selon Unilever, serait une composante en espèces de 15,7 milliards de dollars, la valeur de la nouvelle société combinée pourrait dépasser les 60 milliards de dollars.

Cette transaction potentielle constitue le plus grand pari du directeur général Fernando Fernandez depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en mars 2025. Elle intervient après qu'il a achevé l'année dernière la scission des activités d'Unilever dans le domaine des crèmes glacées, qui représentent plusieurs milliards d'euros et dont font partie Ben & Jerry's et Magnum .

"Il est logique de céder l'activité alimentaire dont les volumes ont été faibles ces dernières années", a déclaré Harsharan Mann, gestionnaire de portefeuille chez Aviva Investors, actionnaire d'Unilever, dans des commentaires envoyés à Reuters. Le modèle RMT est "raisonnable" étant donné les problèmes fiscaux qui ont affecté des transactions similaires ces dernières années, a-t-il ajouté.

"Des entreprises mondiales telles que Procter & Gamble

PG.N ont utilisé avec succès cette structure au cours des années précédentes pour des cessions d'activités non essentielles dans une structure exempte d'impôts."

Les actions d'Unilever, qui ont chuté de plus de 6 % depuis le début de l'année, étaient en hausse de 0,9 % dans les premiers échanges mardi. Les actions de McCormick ont augmenté de 3,9 % dans les échanges pré-marché à New York.

L'ACCORD POURRAIT ÊTRE CONCLU DÈS MARDI

L'empire tentaculaire des marques de consommation d'Unilever s'étend des savons Dove à la mayonnaise Hellmann's, en passant par les cubes de bouillon Knorr, les produits de nettoyage Cif et le déodorant Axe, entre autres.

Bien que l'unité alimentaire d'Unilever soit une activité à forte marge, la croissance des ventes est restée à la traîne dans les secteurs des produits d'hygiène et de beauté et a pesé sur l'ambition du groupe d'augmenter ses ventes globales de 4 à 6 % à court terme.

Unilever a déclaré dans un communiqué qu'un accord avec McCormick pourrait être proche, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire conclue. La combinaison proposée de ses activités alimentaires exclurait certains actifs, y compris ses opérations en Inde, il a ajouté.

"Les travaux se poursuivent pour convenir et finaliser une transaction et il est possible qu'un accord soit conclu aujourd'hui, bien qu'il n'y ait aucune certitude qu'une transaction soit convenue", a déclaré l'entreprise.

Unilever subit depuis des années la pression des investisseurs pour se défaire de ses marques alimentaires, et ce d'autant plus depuis qu'il a été révélé en 2022 que l'actionnaire activiste milliardaire Nelson Peltz avait pris une participation dans l'entreprise. Nelson Peltz a été associé au départ de deux directeurs généraux, Alan Jope et Hein Schumacher, qui, selon les investisseurs, ne rationalisaient pas assez rapidement le portefeuille d'Unilever.

L'accord avec McCormick vient s'ajouter à un programme de réduction des coûts qu'Unilever a mis en place depuis 2024 et qui devrait permettre d'économiser environ 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

"L'évaluation de la transaction nécessitera plus de détails sur les synergies et la manière dont la société gérera les coûts échoués, avec la nouvelle aujourd'hui qu'elle a mis en œuvre un gel des embauches au niveau mondial en raison de l'impact de la guerre, ce qui pourrait affecter le sentiment sur les échanges actuels", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note.

Reuters a rapporté en exclusivité lundi en fin de journée qu'Unilever avait mis en place un gel des embauches au niveau mondial "à tous les niveaux" qui durera au moins trois mois, citant les effets de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient.

PASSAGE DE LA MARGARINE À LA SANTÉ ET À LA BEAUTÉ

Les origines d'Unilever dans le secteur alimentaire remontent à 1860, lorsque l'une de ses familles fondatrices néerlandaises a commencé à développer une activité dans le commerce du beurre. Unilever a été créée en 1929 lorsque Margarine Unie et Lever Brothers se sont associés dans ce qui était à l'époque l'une des plus grandes fusions industrielles jamais réalisées en Europe.

Les activités alimentaires de l'entreprise ont représenté un peu plus d'un quart de son chiffre d'affaires annuel global de 50,5 milliards d'euros l'année dernière, et une grande partie de ses 96 000 employés dans le monde.

Unilever a passé la majeure partie du siècle dernier à racheter des marques d'aliments et de boissons, de Marmite à Colman's et Horlick's, jusqu'à ce que, au cours de la dernière décennie, les consommateurs soucieux de leur santé commencent à délaisser les aliments emballés au profit des produits frais.

L'essor des médicaments amaigrissants GLP-1 ces dernières années a encore érodé la demande et la confiance des investisseurs dans les aliments emballés, notamment en raison de la forte concurrence des marques de distributeurs moins chères qui fabriquent des produits similaires.

Au cours de l'année écoulée, Unilever a cédé plusieurs actifs alimentaires non essentiels, notamment la marque de snacks Graze et la marque de viande à base de plantes The Vegetarian Butcher .

"Il est logique qu'Unilever se concentre sur les catégories à plus forte croissance", a déclaré Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez W1M, un investisseur d'Unilever.

"Mais à ce stade, nous avons besoin de voir les détails de toute transaction, y compris tous les avantages et inconvénients, pour évaluer si une valeur suffisante est créée pour les actionnaires à moyen et long terme."

(1 $ = 0,8724 euro)