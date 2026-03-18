Unilever et Kraft Heinz ont eu des pourparlers qui ont pris fin pour fusionner les activités alimentaires et la division des condiments, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont eu des discussions qui ont maintenant pris fin pour fusionner les activités alimentaires d'Unilever et la division condiments de Kraft Heinz, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.
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