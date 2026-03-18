 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever et Kraft Heinz ont eu des pourparlers qui ont pris fin pour fusionner les activités alimentaires et la division des condiments, selon le FT
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont eu des discussions qui ont maintenant pris fin pour fusionner les activités alimentaires d'Unilever et la division condiments de Kraft Heinz, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

THE KRAFT HEINZ
22,0800 USD NASDAQ -3,54%
UNILEVER
4 705,750 GBX LSE -3,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank