Unilever et Kraft Heinz ont eu des pourparlers qui ont pris fin pour fusionner les activités alimentaires et la division des condiments, selon le FT

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Unilever ULVR.L et Kraft Heinz KHC.O ont eu des discussions qui ont maintenant pris fin pour fusionner les activités alimentaires d'Unilever et la division condiments de Kraft Heinz, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes familières avec les discussions.