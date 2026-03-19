Unilever est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec McCormick, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Unilever ULVR.L est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N , a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.
Un accord portant sur l'ensemble des actions pourrait être conclu dans les semaines à venir si les négociations n'échouent pas, a ajouté le Journal.
Unilever et McCormick n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
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