Unilever est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec McCormick, selon le WSJ

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Unilever ULVR.L est en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N , a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Un accord portant sur l'ensemble des actions pourrait être conclu dans les semaines à venir si les négociations n'échouent pas, a ajouté le Journal.

Unilever et McCormick n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.