Unilever en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à son petit rival américain McCormick

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* Pas de certitude quant à l'accord, les entreprises publient des déclarations séparées

* Unilever déclare avoir reçu une offre pour l'entreprise

* Selon les analystes, les transactions pourraient impliquer une scission et une vente partielle

* Les entreprises n'ont pas divulgué de détails financiers

(Ajoute le commentaire d'Aviva au paragraphe 5, le commentaire de Bernstein au paragraphe 9, met à jour les actions, ajoute des commentaires sur la structure possible aux paragraphes 19-20) par Richa Naidu, Yadarisa Shabong et Lisa Jucca

Unilever ULVR.L est en pourparlers pour vendre son activité alimentaire à un rival plus petit, McCormick & Company MKC.N , ce qui pourrait marquer un changement majeur pour l'entreprise britannique de biens de consommation, qui cherche à se concentrer sur des activités à plus forte croissance dans le domaine des produits ménagers et des soins personnels.

Unilever , société cotée à Londres, propriétaire de la mayonnaise Hellmann's, des cubes Knorr et des pâtes à tartiner Marmite, a déclaré vendredi avoir reçu une offre du fabricant d'épices McCormick.

McCormick, qui possède la marque de sauce piquante Cholula, a confirmé qu'il était en pourparlers avec Unilever au sujet d'une transaction potentielle concernant l'activité alimentaire.

Ces discussions constituent une accélération du plan du directeur général d'Unilever, Fernando Fernandez, visant à réorienter Unilever vers des catégories non alimentaires à croissance plus rapide, suite à la scission de son activité de crèmes glacées l'année dernière MICCT.AS .

"Nous pensons qu'il est raisonnable qu'Unilever cherche des options pour son activité alimentaire", a déclaré Richard Saldanha, gestionnaire de portefeuille d'actions mondiales chez Aviva, un investisseur d'Unilever. "Il est clair que l'entreprise souhaite se concentrer sur des domaines tels que les soins personnels et les produits de beauté, où la croissance sous-jacente des catégories et des volumes est plus attrayante."

L'activité alimentaire d'Unilever a représenté environ un quart de ses ventes totales en 2025, générant plus de 12,9 milliards d'euros (14,91 milliards de dollars) l'année dernière.

Mais cette division connaît une croissance plus lente que l'ensemble des activités d'Unilever et doit faire face à des vents contraires dus à l'abandon des aliments transformés. Des hommes politiques, dont le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, ont mis en garde contre leurs risques pour la santé et, tandis que de nombreux consommateurs se tournent vers les médicaments amaigrissants GLP-1, qui permettent de manger moins.

Après avoir développé des gammes de produits dans les années 1990 et au début des années 2000, de nombreuses entreprises de biens de consommation et de vente au détail réduisent leurs portefeuilles et modifient leur structure de direction en réponse aux défis posés par les tarifs douaniers, la tiédeur de la demande mondiale et, plus récemment, la hausse des prix de l'énergie.

"Les avantages de l'échelle entre les catégories ne l'emportent plus sur les inconvénients de la complexité", ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note.

UNE GROSSE BOUCHÉE À AVALER

Les analystes de Barclays ont estimé la valeur d'entreprise de la division alimentaire d'Unilever entre 28 milliards d'euros (32,38 milliards de dollars) et 31 milliards d'euros.

Cela pourrait représenter une grosse bouchée à avaler pour McCormick . L'entreprise américaine a une capitalisation boursière d'environ 14,5 milliards de dollars, ce qui la rend beaucoup plus petite que la valeur potentielle de l'activité alimentaire d'Unilever. La capitalisation boursière globale d'Unilever est d'environ 136 milliards de dollars.

Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez W1M, un investisseur d'Unilever, a mis en doute la valeur de la transaction potentielle pour les investisseurs.

"Cette transaction potentielle semble complexe, McCormick est beaucoup plus petit qu'Unilever Food - Unilever Food génère environ trois fois plus de bénéfices que McCormick - il n'est donc pas clair quelle valeur peut être créée en tant qu'entité combinée, et quelle structure peut être proposée qui offre de la valeur aux actionnaires.""

Les actions d'Unilever étaient en hausse de 1,3 % à 10 heures GMT, ce qui suggère un accueil mitigé pour l'accord potentiel. Les pourparlers ont surpris certains observateurs, car ils interviennent quelques mois seulement après qu'Unilever a achevé la scission de son activité de crèmes glacées et son introduction en bourse, un long processus qui a pesé sur le cours de l'action.

OFFRE NON SOLLICITÉE

L'offre de McCormick n'a pas été sollicitée, selon une personne au fait de la situation.

Les deux entreprises ont déclaré qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu et n'ont fourni aucun détail financier.

Certains analystes et banquiers ont déclaré qu'un accord pourrait être structuré sous la forme d'une "transaction Reverse Morris Trust", qui permet à une entreprise de vendre une activité de manière fiscalement avantageuse.

"Un accord serait probablement structuré selon les principes d'une transaction Reverse Morris Trust, Unilever se séparant essentiellement de sa division alimentaire, pour ensuite fusionner avec McCormick, les actionnaires d'Unilever conservant la majorité de l'entité combinée", ont déclaré les analystes de Bernstein dans leur note.

La confirmation des discussions par les deux entreprises intervient après que le Wall Street Journal a rapporté jeudi en fin de journée qu'Unilever était en pourparlers pour séparer son activité alimentaire et la combiner avec le fabricant d'épices McCormick.

Le Financial Times a rapporté en début de semaine qu'Unilever avait envisagé de fusionner ses actifs alimentaires avec l'activité condiments de Kraft Heinz KHC.O mais que les pourparlers de fusion avaient pris fin.

(1 dollar = 0,8650 euro)