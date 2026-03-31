 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Unilever en discussions avancées avec McCormick
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:45

Réagissant à "de récentes spéculations médiatiques concernant une éventuelle transaction stratégique impliquant des éléments de son activité alimentaire", Unilever confirme être actuellement en discussions avancées avec McCormick concernant une transaction potentielle.

"Des travaux sont en cours pour convenir et finaliser une transaction, et il est possible qu'un accord soit conclu aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas certain qu'une transaction sera conclue", précise le géant des produits de consommation courante.

Si une transaction devait aboutir, il est actuellement envisagé qu'elle impliquerait une combinaison d'Unilever Foods (hors certaines parties du portefeuille agroalimentaire, comme l'activité en Inde) avec McCormick.

La transaction serait réalisée avec une contrepartie composée en majeure partie d'actions McCormick, ainsi qu'une composante initiale en numéraire d'environ 15,7 MdsUSD. Unilever et ses actionnaires détiendraient 65% de l'ensemble combiné.

La transaction serait réalisée via un reverse Morris trust , qui est censé être exonéré d'impôt fédéral américain pour Unilever et ses actionnaires. Les conditions complètes seront annoncées si une transaction est acceptée.

Valeurs associées

UNILEVER
4 569,000 GBX LSE +0,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank