Unilever en discussions avancées avec McCormick
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 08:45
"Des travaux sont en cours pour convenir et finaliser une transaction, et il est possible qu'un accord soit conclu aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas certain qu'une transaction sera conclue", précise le géant des produits de consommation courante.
Si une transaction devait aboutir, il est actuellement envisagé qu'elle impliquerait une combinaison d'Unilever Foods (hors certaines parties du portefeuille agroalimentaire, comme l'activité en Inde) avec McCormick.
La transaction serait réalisée avec une contrepartie composée en majeure partie d'actions McCormick, ainsi qu'une composante initiale en numéraire d'environ 15,7 MdsUSD. Unilever et ses actionnaires détiendraient 65% de l'ensemble combiné.
La transaction serait réalisée via un reverse Morris trust , qui est censé être exonéré d'impôt fédéral américain pour Unilever et ses actionnaires. Les conditions complètes seront annoncées si une transaction est acceptée.
Valeurs associées
|4 569,000 GBX
|LSE
|+0,89%
A lire aussi
-
Sous les gradins de la Cité sportive de Beyrouth, où résonnent les cris des enfants et non les chants des supporters, des tentes accueillent plus d'un millier de personnes fuyant les bombes israéliennes, dont une cinquantaine en situation de handicap, qui survivent ... Lire la suite
-
Südzucker s'envole grâce au revirement spectaculaire de Barclays et Alstom accélère après un contrat majeur de 700 millions d'euros, tandis que SoftwareOne séduit par sa rentabilité. A l'inverse, Inventiva s'effondre sous le poids de pertes et Clariant subit la ... Lire la suite
-
La start-up française Standing Ovation, spécialiste de la fermentation de précision pour produire, sans vache ou presque, de la caséine, principale protéine du lait, a annoncé mardi une levée de fonds qui voit Danone rejoindre Bel à son capital. La popularité des ... Lire la suite
-
Le groupe italien Mundys a annoncé mardi qu'il renforçait sa participation au capital de l'exploitant d'Eurotunnel, Getlink , pour en détenir 19% et a précisé qu'il pourrait encore accroître ses parts, sans toutefois vouloir prendre le contrôle. Mundys est le deuxième ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer