Unilever: distingué pour sa créativité marketing

(CercleFinance.com) - Unilever indique s'être vu décerner par le Festival international de la créativité Cannes Lions le titre de Creative Marketer de l'année 2024, ayant accumulé un ensemble de travaux emblématiques et primés sur une période prolongée.



Le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante a été distingué pour la dernière fois en tant que Creative Marketer de l'année en 2010 et a amassé des centaines de Lions au cours des années suivantes.



Lors des Cannes Lions de l'année dernière, Unilever a reçu des Lions pour un certain nombre de ses marques, notamment Dove, Hellmann's, Dirt Is Good (connu sous le nom de Persil, Skip et OMO), Magnum, Vaseline, Marmite et Pot Noodle.





Valeurs associées UNILEVER LSE +0.72%