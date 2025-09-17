 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 844,70
+0,31%
Indices
Chiffres-clés

Unilever: Démission de Jerry Greenfield, cofondateur de Ben & Jerry's
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 08:32

Boutique Ben & Jerry's à Londres

Boutique Ben & Jerry's à Londres

Le cofondateur de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, s'est retiré de la marque de crème glacée qu'il avait cofondée il y a près de 50 ans, selon un message publié mercredi sur X par son collègue et cofondateur Ben Cohen.

Les relations entre le fabricant de crèmes et sa maison-mère Unilever sont tendues depuis 2021, notamment autour de la question du soutien à la cause palestinienne de Ben & Jerry's.

En novembre l'année dernière, Ben & Jerry's avait déclaré dans un document judiciaire qu'Unilever l'avait empêché d'exprimer son soutien aux réfugiés palestiniens dans le cadre du conflit dans la bande de Gaza.

(Shivani Tanna, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo renouvelle son contrat avec Shell pour cinq ans
    information fournie par Zonebourse 17.09.2025 08:42 

    Sodexo et Shell annoncent renouveler leur collaboration pour cinq ans pour la gestion des services sur le lieu de travail de 41 sites répartis dans 19 pays (bureaux, raffineries, sites offshore, bases-vie) du géant énergétique anglo-néerlandais. Avec ce nouveau ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Risque de correction sous les résistances
    OVH GROUPE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 17.09.2025 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue dans le vert, compte à rebours pour la Fed
    information fournie par Reuters 17.09.2025 08:34 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, avec les yeux rivés sur la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer plus tard sa première baisse des taux de 2025 et donner des indications sur d'éventuelles ... Lire la suite

  • KERING : Les résistances sont proches
    KERING : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 17.09.2025 08:17 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank