Unilever: bénéfice net semestriel en légère hausse, tiré par les volumes

Le géant britannique des produits d'hygiène, cosmétiques et alimentation Unilever a annoncé jeudi un bénéfice en légère progression au premier semestre, grâce à une augmentation des volumes de vente, malgré un ralentissement de la hausse de ses prix.

( AFP / JOHN THYS )

Le bénéfice net part du groupe a augmenté d'un peu plus de 4% à 3,7 milliards d'euros, d'après un communiqué.

Unilever a répercuté ces dernières années l'envolée des coûts due à l'inflation, mais le résultat bénéficie sur la période d'une "amélioration des volumes, tandis que les prix ont continué de se modérer conformément à nos attentes", a commenté le directeur Hein Schumacher.

Dans un contexte d'inflation en fort recul dans de nombreux pays, Unilever a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,3% à 31,1 milliards de livres sur la période, tiré en majorité par les volumes, mais les prix ont tout de même contribué à la hausse, a précisé Unilever.

Le groupe connu pour les savons Dove, les déodorants Axe ou les soupes Knorr, avait annoncé en avril un chiffre d'affaires en faible hausse au premier trimestre, ayant souffert notamment d'un effet de change défavorable et de cessions.

Le groupe a aussi constaté au premier semestre une augmentation de ses marges, reflétant la hausse du volume ou de la productivité mais aussi "des facteurs qui ne se répéteront pas au second semestre", tel qu'un effet de comparaison favorable alors que les coûts étaient plus élevés un an plus tôt, et des prix restés à des niveaux élevés.

Sous pression pour améliorer les performances du groupe, notamment de la part de l'investisseur activiste et milliardaire américain Nelson Peltz, qui siège au conseil d'administration depuis 2022, le directeur général Hein Schumacher avait dévoilé en octobre un plan stratégique.

Il compte relancer la performance du groupe en se focalisant sur 30 marques "motrices", qui représentent conjointement 70% des recettes de l'entreprise.

En mars, il avait ainsi annoncé que le groupe allait se séparer de la division des glaces (qui compte les marques Ben & Jerry's ou Magnum notamment) et lancer pour doper ses marges un plan d'économies prévoyant 7.500 suppressions d'emplois, soit près de 6% des effectifs.

"Il y a beaucoup à faire, mais nous restons concentrés sur la transformation d'Unilever en une entreprise toujours plus performante", a affirmé M. Schumacher jeudi.

Concurrent d'Unilever, le groupe de produits d'hygiène et santé britannique Reckitt Benckiser a annoncé mercredi un ambitieux plan de restructuration pour se concentrer sur ses marques les plus performantes, telles que Durex, Harpic ou Nurofen, et doper sa croissance et ses marges.