Unify Group s'envole en Bourse, Portzamparc reste à l'achat

(Zonebourse.com) - Unify Group (ex-Reworld Media) s'illustre ce jeudi à la Bourse de Paris, où son titre bondit de 10%, porté par des résultats semestriels rassurants et l'annonce d'un projet de rachat d'actions. Malgré une activité en léger repli, le groupe affiche une nette progression de sa rentabilité, une performance saluée par Portzamparc, qui confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur.
Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9%, à 252,3 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a progressé de 2,1%, à 27 millions d'euros. La marge s'est améliorée de 0,4 point, à 10,7%, grâce notamment aux hausses tarifaires et à la maîtrise des coûts. Le résultat opérationnel a bondi de 45,6%, à 22,3 millions d'euros, et le bénéfice net de 56,4%, à 13,2 millions d'euros, bénéficiant notamment d'éléments exceptionnels favorables.
Portzamparc souligne la solidité des marges et anticipe un second semestre plus dynamique, porté par le retour à la croissance du BtoB et la contribution des récentes acquisitions dans l'éducation et l'événementiel. Le bureau d'études table sur une génération de free cash-flow de 18 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.
Le marché accueille également favorablement le projet d'offre publique d'achat simplifiée annoncé par le groupe, au prix de 2,70 euros par action, portant sur un maximum de 926 000 titres, soit 1,51% du capital, en vue de leur annulation.
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