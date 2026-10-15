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Unify Group s'envole en Bourse, Portzamparc reste à l'achat
information fournie par AOF 15/10/2026 à 16:06

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(Zonebourse.com) - Unify Group (ex-Reworld Media) s'illustre ce jeudi à la Bourse de Paris, où son titre bondit de 10%, porté par des résultats semestriels rassurants et l'annonce d'un projet de rachat d'actions. Malgré une activité en léger repli, le groupe affiche une nette progression de sa rentabilité, une performance saluée par Portzamparc, qui confirme sa recommandation à l'achat sur la valeur.

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires a reculé de 1,9%, à 252,3 millions d'euros, tandis que l'EBITDA a progressé de 2,1%, à 27 millions d'euros. La marge s'est améliorée de 0,4 point, à 10,7%, grâce notamment aux hausses tarifaires et à la maîtrise des coûts. Le résultat opérationnel a bondi de 45,6%, à 22,3 millions d'euros, et le bénéfice net de 56,4%, à 13,2 millions d'euros, bénéficiant notamment d'éléments exceptionnels favorables.

Portzamparc souligne la solidité des marges et anticipe un second semestre plus dynamique, porté par le retour à la croissance du BtoB et la contribution des récentes acquisitions dans l'éducation et l'événementiel. Le bureau d'études table sur une génération de free cash-flow de 18 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Le marché accueille également favorablement le projet d'offre publique d'achat simplifiée annoncé par le groupe, au prix de 2,70 euros par action, portant sur un maximum de 926 000 titres, soit 1,51% du capital, en vue de leur annulation.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 16:06:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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