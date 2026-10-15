Comment créer une société à Paris en 2026 ?

information fournie par Boursorama • 15/10/2026 à 18:00

Créer sa société à Paris en 2026 : c'est facile et économique grâce à la domiciliation ! Découvrez comment... (Crédit photo Freepik)

Article sponsorisé. Paris reste l'une des villes les plus prisées pour lancer une entreprise : bassin de clients, réseaux d'investisseurs, image auprès des partenaires. Mais créer une société dans la capitale suppose de bien enchaîner quelques étapes clés, dont la première se joue souvent avant même la rédaction des statuts.

Choisir l'adresse du siège social avant de créer sa société

Toute société doit déclarer un siège social dès sa création, et c'est cette adresse qui figurera sur ses statuts, ses factures et l'extrait Kbis.

À Paris, louer un bureau dès le lancement coûte cher et engage le professionnel sur plusieurs années. Bon nombre de créateurs optent donc pour une domiciliation pour une adresse parisienne : une entreprise agréée par la préfecture héberge le siège, reçoit le courrier et le tient à disposition ou le réexpédie. La société dispose ainsi d'une adresse postale sans assumer de loyer ni de charges.

Deux autres options existent. Le dirigeant peut installer le siège à son domicile, ce que la loi autorise même lorsque le bail ou le règlement de copropriété l'interdit, mais seulement pour une durée de cinq ans dans ce cas. Il peut aussi louer un local, solution adaptée lorsque l'activité exige d'accueillir du public ou du personnel. Le choix dépend autant du budget que de l'image que l'on veut donner et de la confidentialité assurée par son adresse personnelle.

Choisir la forme juridique la plus adaptée à son activité

La forme juridique détermine le statut social du dirigeant, la fiscalité et la souplesse de fonctionnement. Les plus courantes, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, sont :

la SASU ou la SAS, appréciées pour leur liberté statutaire. Le président est assimilé salarié : protection sociale complète, mais cotisations élevées sur la rémunération ;

l'EURL ou la SARL, au cadre plus encadré par la loi. Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non-salariés, avec des cotisations plus faibles mais une protection moindre ;

la micro-entreprise, qui n'est pas une société mais un régime d'entreprise individuelle. Elle reste la voie la plus simple pour tester une activité, dans la limite de plafonds de chiffre d'affaires.

Aucune forme n'est meilleure dans l'absolu. Le mode de rémunération envisagé, l'arrivée possible d'associés ou d'investisseurs et le niveau de protection souhaité orientent le choix. Un échange préalable avec un expert-comptable évite des changements potentiellement coûteux par la suite.

Rédiger les statuts et déposer le capital de sa société

Les statuts sont l'acte fondateur de la société. Ils fixent sa dénomination, son objet, son siège, son capital, la répartition des pouvoirs et les règles applicables entre associés. Des modèles existent, mais une rédaction adaptée à sa situation, en particulier lorsqu'il y a plusieurs associés, limite les conflits futurs.

Le capital social peut être fixé librement, à partir d'un euro pour une SAS ou une SARL. Les apports en numéraire doivent être déposés sur un compte bloqué auprès d'une banque, d'un notaire ou de la Caisse des dépôts, qui délivre une attestation de dépôt des fonds. Un capital trop faible peut toutefois compliquer l'obtention d'un prêt et inspirer moins confiance aux fournisseurs.

Publier l'annonce légale et déposer le dossier

La création de société doit être annoncée dans un journal d'annonces légales habilité ou sur un service de presse en ligne. Son coût est forfaitaire et fixé chaque année par arrêté selon la forme de la société.

Le dossier d'immatriculation se dépose ensuite en ligne, sur le guichet unique des formalités d'entreprises géré par l'INPI, devenu obligatoire depuis 2023. Il comprend notamment les statuts signés, l'attestation de dépôt des fonds, le justificatif d'occupation du siège (contrat de domiciliation, bail ou attestation), la déclaration des bénéficiaires effectifs et les pièces relatives au dirigeant. Le greffe de Paris contrôle le dossier puis délivre le Kbis, qui marque l'existence juridique de la société.

Prévoir les coûts de la création d'entreprise et les premières obligations

Au-delà des frais de greffe et d'annonce légale, le budget initial inclut éventuellement l'accompagnement juridique, la domiciliation ou le loyer, et l'assurance professionnelle. À Paris, ces postes sont souvent plus élevés qu'ailleurs, ce qu'il vaut mieux intégrer au prévisionnel.

Une fois la société immatriculée à Paris, plusieurs obligations s'imposent : tenue d'une comptabilité, déclarations de TVA selon le régime choisi, paiement de la cotisation foncière des entreprises à partir de la deuxième année. Anticiper ces échéances dès la création de la société permet de se concentrer ensuite sur l'essentiel : développer l'activité.