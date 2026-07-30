UNIFY GROUP FINALISE L'ACQUISITION DE SPAS ORGANISATION

Un renforcement significatif pour Event Flow, pôle événementiel du groupe – réalisant près de 9 M€ de chiffre d’affaires annuel –



Dans le prolongement du protocole d'acquisition annoncé le 10 juillet dernier, UNIFY Group (ALUNI), groupe diversifié international structuré autour de quatre activités complémentaires – médias, formation, événementiel et technologies marketing –, annonce la finalisation de l'acquisition de Spas Organisation, premier organisateur français de salons professionnels et grand public dédiés à la bio, à la santé au naturel, au bien-être et à l'art de vivre.





Cette opération accélère le développement d'Event Flow et ouvre de nouvelles perspectives de création de valeur grâce aux complémentarités avec les autres activités du Groupe.







Un acteur de référence rejoint Event Flow





Avec cette acquisition, UNIFY Group intègre au sein d’Event Flow une activité réalisant près de 9 M€ de chiffre d'affaires annuel, composée d'une vingtaine de salons emblématiques en France, parmi lesquels Marjolaine, Naturally, Vivre Autrement, Natexpo, medFEL ou Les Thermalies.





Premier organisateur français de salons professionnels et grand public dédiés à la bio, à la santé au naturel, au bien-être et à l'art de vivre, Spas Organisation rassemble chaque année plus de 250 000 visiteurs et 5 500 exposants.





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