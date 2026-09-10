UNIFY Group (ex Reworld Media) annonce un projet d'acquisition de "Sciences et Avenir" et "La Recherche"

Le projet envisagé porte sur l’acquisition de Sciences et Avenir et de La Recherche, marques médias de référence dans l’univers de la connaissance et de la vulgarisation scientifique, ainsi que leurs déclinaisons digitales et hors media. UNIFY Group bénéficie d’une exclusivité dans le cadre de ce projet.





Créé en 1947, Sciences et Avenir est une revue mensuelle grand public qui s’appuie sur près de 80 ans d’expertise dans le traitement et la vulgarisation de l’actualité scientifique. La Recherche est une revue trimestrielle d’approfondissement dans le domaine des sciences, référente en France auprès des chercheurs et universitaires qui en sont également les principaux auteurs.





Sciences et Avenir rassemble près de 2 millions de lecteurs print¹ avec une audience de plus de 1,2 millions de VU mensuel² et compte 2,4 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux3. Le titre affiche une diffusion France payée de 168 610 exemplaires4. La Recherche compte plus de 10 000 abonnés.



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