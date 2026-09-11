Unify Group en hausse avec un projet d'acquisition dans les sciences

Unify Group gagne 1,2% à 1,66 EUR, après l'annonce d'un projet d'acquisition de "Sciences et Avenir" et "La Recherche", marques médias de référence dans l'univers de la connaissance et de la vulgarisation scientifique, ainsi que de leurs déclinaisons digitales et hors média.

Revue mensuelle grand public, "Sciences et Avenir" rassemble près de 2 millions de lecteurs print, avec une audience de plus de 1,2 million de VU mensuels, et compte 2,4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le titre affiche une diffusion France payée de 168 610 exemplaires.

Comptant pour sa part plus de 10 000 abonnés, "La Recherche" est une revue trimestrielle d'approfondissement dans le domaine des sciences, qui fait référence en France auprès des chercheurs et des universitaires, lesquels en sont également les principaux auteurs.

Cette opération viendrait consolider la position du pôle média d'Unify Group dans l'univers de la science, où le groupe s'appuie déjà sur "Science & Vie", avec deux nouveaux titres complémentaires par leurs positionnements éditoriaux et leurs audiences.

Unify Group précise qu'il bénéficie d'une exclusivité dans le cadre de ce projet d'acquisition et que les instances représentatives du personnel compétentes seront préalablement informées et consultées sur l'opération envisagée.

Des synergies attendues, selon Invest Securities

"L'opération permettrait à Unify de consolider sa position sur le segment de l'information et de la vulgarisation scientifique, et de créer des synergies grâce à la complémentarité des positionnements éditoriaux et des audiences respectives", réagit Invest Securities.

Si aucun élément financier n'a été communiqué, l'analyste estime que le potentiel de restructuration est significatif. "En effet, selon Pappers, Sciences et Avenir réalisait en 2019 un CA de 12,2 MEUR, avec un résultat net négatif de 0,3 MEUR", précise-t-il.

Le bureau d'études rappelle qu'Unify Group, anciennement connu sous le nom de Reworld Media, poursuit la construction d'un modèle articulé autour de 4 activités, à savoir les médias, la formation, l'événementiel et les technologies marketing.