UNIFY Group accélère son développement international avec l’acquisition de College of Art and Design

L’école de design rejoint Ed’Learn, le pôle formation du groupe.



UNIFY Group (ALUNI), groupe diversifié international structuré autour de quatre activités complémentaires – médias, formation, événementiel et technologies marketing – annonce l’acquisition du CAD - College of Art & Design, école de design fondée à Bruxelles en 1961.



En rejoignant Ed’Learn, le CAD renforce le pôle formation du groupe dans les métiers créatifs. Cette opération marque une nouvelle étape dans la stratégie de diversification d’UNIFY Group à l’international.



Une école de design ancrée dans la pratique et ouverte sur le monde



Le CAD forme ses étudiants aux métiers de l’architecture intérieure et du design, de la communication et du design digital, ainsi que de la mode et des accessoires. L’école associe projets pratiques, enseignement par des professionnels et stages en entreprise. Ses cours sont dispensés en anglais, dans un environnement qui réunit des étudiants de plus de vingt nationalités.

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