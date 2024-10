Unieuro : Fnac Darty abaisse la condition de seuil minimal

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Dans le cadre de son projet de rachat d’Unieuro, Fnac Darty a annoncé l’abaissement de la condition de seuil minimal de 90% à 66,7% du capital. Cette décision est présentée comme reflétant la volonté de Fnac Darty et de Ruby de mettre en oeuvre avec succès l’offre publique d’achat sur Unieuro. Fnac Darty rappelle qu’il propose 9 euros en numéraire et 0,1 action Fnac Darty, soit 12 euros par action Unieuro. Les actionnaires d’Unieuro sont invités à apporter leurs actions d’ici la fin de la période d’offre, le 25 octobre 2024.

