UniCredit: seconde tranche de rachat d'actions lancée

(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé jeudi le lancement de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant de près de 1,6 milliard d'euros.



Le groupe bancaire italien précise que l'opération, qui doit démarrer aujourd'hui pour s'achever au plus tard au mois de juillet, doit porter sur l'acquisition d'un maximum de 200 millions de titres, représentant 12% de son capital.



Les actions acquises dans le cadre du programme sont destinées à être annulées.



UniCredit précise avoir obtenu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) et conclu un contrat avec la banque américaine BofA afin que celle-ci se charge des rachat d'actions.





