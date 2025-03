Unicredit : repart à l'assaut des 55E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - Unicredit reste bien ancré dans son funiculaire haussier (progression inexorable depuis le rebond sur 36E le 25/11/2024, soit +53% en 4 mois) moyen terme repart à l'assaut des 55E, la résistance et record absolu des 6 mars puis 18 et 19 mars.

Mais le titre a vu son cours multiplié par 6,3 depuis le plancher des 8,7E du 21 juillet 2022.

Il pourrait doubler par rapport au plancher des 32,6E du 6 août 2024, soit un objectif de 65,2E.





