UniCredit relève sa prévision de bénéfice pour 2026

par Valentina Za

UniCredit CRDI.MI a déclaré lundi viser à porter son bénéfice à 11 milliards d'euros cette année, après avoir dépassé les prévisions des analystes avec des résultats stimulés par les participations ses concurrents, acquises par le groupe transalpin dans le cadre de la stratégie d'expansion de son directeur général Andrea Orcel.

La deuxième banque d'Italie, qui avait précédemment annoncé viser un bénéfice net de 10 milliards d'euros en 2027, a déclaré qu'elle a l'ambition d'atteindre 13 milliards d'euros en 2028, avec une croissance moyenne "exceptionnelle" de 7% par an entre 2026 et 2028.

UniCredit a déclaré que le produit de ses participations ajouterait un milliard d'euros à son chiffre d'affaires net en 2028 par rapport à 2025.

Le chiffre d'affaires net a toutefois baissé l'année dernière, affecté par la contraction de la marge sur les prêts et les coûts de couverture des investissements.

En Bourse, à 10h23 GMT lundi, l'action UniCredit progresse de 6,48%, à son plus haut niveau depuis fin 2009, les analystes de JP Morgan soulignant les perspectives de bénéfices optimistes.

UniCredit a dépensé des milliards d'euros provenant de ses importantes réserves de trésorerie excédentaires pour devenir l'actionnaire principal de Commerzbank CBKG.DE en Allemagne et Alpha Bank ACBr.AT en Grèce, sans toutefois procéder à des rachats complets.

La banque italienne a enregistré un bénéfice net de 2,17 milliards d'euros au quatrième trimestre, soutenu par 336 millions de crédits d'impôt liés à des pertes antérieures, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 1,96 milliard d'euros.

Les analystes de Citi et JP Morgan ont déclaré que le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre était inférieur aux attentes, mais principalement en raison d'éléments exceptionnels. UniCredit a mis de côté un milliard d'euros au cours de la période pour financer les départs volontaires ultérieurs de personnel.

Cela permettra au groupe de réduire encore ses coûts à un tiers du chiffre d'affaires en 2028, contre 36% cette année, ont-ils déclaré.

Depuis l'arrivée d'Andrea Orcel à la tête d'UniCredit en 2021, le cours de l'action a été multiplié par neuf. La banque a utilisé ses bénéfices records, alimentés par la hausse des taux d'intérêt, pour récompenser ses actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

Au cours des trois prochaines années, UniCredit vise à redistribuer 30 milliards d'euros aux investisseurs.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)