UniCredit: protocole d'accord de dix ans avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé lundi en marge de la publication de ses résultats de 1er trimestre la signature d'un protocole d'accord d'une durée de dix ans avec Google Cloud avec l'objectif d'accélérer sa transformation numérique.



Aux termes de leur collaboration, le groupe bancaire italien s'appuiera sur les technologies d'analyse de données et d'intelligence artificielle (IA) de Google afin de moderniser son architecture digitale.



L'idée est également de lui permettre d'améliorer son offre de produits et de services dans les 13 grands pays dans lesquels il est aujourd'hui présent, à savoir l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et dix autres pays d'Europe centrale et de l'Est.



Dans un communiqué UniCredit évoque un investissement 'majeur' qui va le conduire à migrer une grande partie de ses systèmes historiques vers les infrastructures sécurisées de Google Cloud.



Il est également prévu de l'établissement financier adopte les plateformes Vertex AI et Gemini pour mettre en place de nouvelles offres, d'améliorer ses efficacités internes ou de mieux lutter contre le crime financier.



Le protocole d'accord prévoit par ailleurs que les équipes de Google Cloud assurent la formation des employés d'UniCredit dans les 13 pays concernés.





Valeurs associées UNICREDIT 55,930 EUR MIL +4,02%