UniCredit privilégie une expansion européenne plutôt qu'une consolidation en Italie
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 17:45
Lors d'une conférence à Londres, Andrea Orcel a indiqué que les ambitions européennes d'UniCredit prenaient le pas sur d'éventuelles opérations de consolidation en Italie. Il a notamment évoqué l'intérêt du groupe pour une possible combinaison avec la banque allemande Commerzbank, en cohérence avec sa stratégie transfrontalière. Le dirigeant a toutefois souligné que toute consolidation en Italie dépendrait avant tout des actionnaires des établissements concernés, rendant les discussions complexes à engager.
Trois banques italiennes de taille intermédiaire ont été mentionnées comme candidates potentielles à des rapprochements : Banco BPM, Monte dei Paschi di Siena et BPER. Andrea Orcel a précisé qu'aucune ouverture concrète n'avait été observée à ce stade, en raison des attentes divergentes des principaux investisseurs. Il a toutefois jugé la situation de Monte dei Paschi "plus fluide", tout en estimant qu'un changement de direction à venir retarderait toute initiative stratégique à court terme.
Le dirigeant a insisté sur la dimension européenne d'UniCredit, présent dans 13 pays et propriétaire notamment de la banque allemande HVB. Cette orientation suscite des réserves en Italie, où certains responsables politiques redoutent un affaiblissement de l'ancrage national du groupe. Le gouvernement reste notamment opposé à un éventuel transfert du siège en Allemagne, une hypothèse déjà écartée par la banque.
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